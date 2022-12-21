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Крымский борщ

БорщZaryana0262
рецепт Крымский борщ
Содержание

Крымский борщ – вкусное необычное блюдо с добавлением квашеной капусты. В него можно не добавлять ни яблочный уксус, ни лимон, ни другие ингредиенты, которые дают кислоту. Все очень просто! Главное, порубить все овощи, сварить вкусный бульон, сделать зажарку и в конце все смешать. Поверьте, такое наваристое оригинальное блюдо придется всем по душе. Приятного аппетита!

Ингредиенты
Порции: +10

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

3 час. 0 мин.Печать

Как приготовить рецепт Крымский борщ

  • Крымский борщ

    подготавливаем говядину

    Говядину промываем под проточной водой, чтобы смыть возможные осколки костей и грязь. Выкладываем мясо на разделочную доску и с помощью ножа очищаем от жил, жира и пленок. Нарезаем небольшими кусочками и перемещаем в маленькую миску.

  • Крымский борщ

    подготавливаем свеклу

    Промываем свеклу. Воспользовавшись ножом, очищаем овощ от кожуры и кладем в чистую тарелку.

  • Крымский борщ

    подготавливаем морковь

    Моем морковь с помощью овощечистки удаляем кожуру. Затем выкладываем овощ в свободную тарелку.

  • Крымский борщ

    подготавливаем репчатый лук

    Очищаем лук от шелухи и промываем под проточной водой.

  • Крымский борщ
    Одну луковицу оставляем в стороне на чистой тарелке, а вторую мелко рубим на кубики. Измельченную луковицу высыпаем рядом с первой.
  • Крымский борщ

    готовим крымский борщ

    Выкладываем кусочки говядины в большую кастрюлю и заливаем обычной холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо на 3–4 пальца. Внимание: чем меньше будет жидкости, тем наваристее получится борщ. По вкусу добавляем сюда соль, тщательно перемешиваем все и ставим на средний огонь. Когда бульон начнет закипать, на его поверхности образуется пена. Обязательно снимаем ее шумовкой, иначе у нас получится мутная жидкость и невкусное блюдо. Теперь уменьшаем огонь, а в кастрюлю добавляем одну целую луковицу, всю свеклу и морковь. Прикрываем емкость крышкой и варим бульон 40 минут.

  • Крымский борщ
    По истечении 40 минут шумовкой достаем свеклу, морковь, лук и выкладываем их на разделочную доску. Лук нам не пригодится, поэтому можем его выбросить. Другие овощи на время оставляем в покое, чтобы они остыли до комнатной температуры.
    В бульон добавляем измельченный картофель и продолжаем варить борщ еще в течение 10 минут.
  • Крымский борщ

    подготавливаем картофель

    Ножом очищаем картофель от кожуры, промываем под проточной водой. Выкладываем картошку на разделочную доску и нарезаем средними кубиками. Измельченные клубни перемещаем в среднюю миску и заливаем обычной холодной водой так, чтобы жидкость полностью покрывала. Это необходимо сделать для того, чтобы картофель не потемнел при взаимодействии с воздухом.

  • Крымский борщ

    подготавливаем петрушку

    Промываем петрушку под проточной водой, отряхиваем от лишней жидкости и выкладываем на разделочную доску. Мелко рубим зелень и пересыпаем в свободное блюдце. Внимание: я обычно в такой борщ добавляю не меньше пучка.

  • Крымский борщ

    подготавливаем квашеную капусту

    Выкладываем квашеную капусту в дуршлаг и слегка промываем под проточной водой, чтобы с нее ушла лишняя кислота. Затем оставляем компонент в стороне.

  • Крымский борщ

    подготавливаем белокочанную капусту

    Очищаем капусту от верхних огрубевших листиков и промываем под проточной водой. Выкладываем кочан на разделочную доску и с помощью ножа мелко шинкуем. Измельченный овощ пересыпаем в свободную тарелку.

  • Крымский борщ
    Наливаем небольшое количество растительного масла и ставим на средний огонь. Когда масло хорошо разогреется, выкладываем сюда измельченный лук. Время от времени помешивая деревянной лопаткой, обжариваем до нежно-золотистого цвета.
  • Крымский борщ
    Внимание: вот здесь как раз нужна ловкость рук и никакого мошенничества. Параллельно с этим шинкуем вареные овощи. Для этого воспользуемся крупной теркой и измельчим свеклу с морковью прямо на разделочной доске.
    Когда лук начнет приобретать золотистый цвет, добавляем в сковороду овощи и томатную пасту. Вновь перемешав, продолжаем тушить все 3–5 минут. По истечении отведенного времени выключаем конфорку и приступаем к последнему этапу приготовления борща.
  • Крымский борщ
    Закладываем в кастрюлю белокочанную и квашеную капусту, все перемешиваем и продолжаем готовить еще 10 минут. Далее добавляем зажарку и даем покипеть 2 минуты, по вкусу солим, а также добавляем черный перец горошком и лавровый лист. Перемешиваем все столовой ложкой и выключаем конфорку. А чтобы борщ приобрел летний аромат, не забываем добавить в него мелко рубленную зелень петрушки. Теперь даем ему настояться в течение 15–20 минут и можем всех созывать к обеденному столу.
  • Крымский борщ

    подаем крымский борщ

    С помощью черпака разливаем крымский борщ по глубоким тарелкам и угощаем друзей и домочадцев таким вкусным и незабываемо ароматным блюдом вместе со сметанкой и пампушками с чесноком.
    Приятного вам аппетита!

Чтобы ускорить процесс шинковки овощей, можно воспользоваться  комбайном. Вместо говядины можно использовать телятину, свинину или даже куриное филе. В последнем случае бульон для борща получится ненаваристым, но суп будет все равно вкусным

Для приготовления борща можно использовать кочан квашеной капусты. Тогда нужно заранее его замочить на несколько минут в воде, после этого тонко порубить полосками и в конце еще раз промыть под проточной жидкостью, используя дуршлаг в качестве емкости.


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Метки:
Горячим Пошаговый рецепт Рецепт с фото Смешивать Жарить Тушить На обед Русская кухня Кухонная плита Варить
Кулинарные рецепты -
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