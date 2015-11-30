Острая капуста быстрого приготовления - вкусная и простая закуска, которая будет очень кстати на праздничном столе. Да и ваш обычный обед или ужин такая капуста несомненно сделает только аппетитней. А благодаря большому количеству чеснока и горького перца, закуска получится остренькой и поэтому будет отлично сочетаться с мясными блюдами.
Кочан капусты очистите от пожухлых листьев, разрежьте на несколько частей и удалите горькую кочерыжку. После порежьте капусту соломкой или кубиками, главное очень не мельчите, пусть кусочки будут покрупней.
Шаг 2: подготавливаем морковь.
Морковку очистите от кожуры, промойте теплой проточной водой и измельчите с помощью крупной терки или терки для морковки по-корейски. Можно так же просто порезать корнеплод соломкой.
Шаг 3: подготавливаем чеснок.
Головку чеснока очистите от шелухи, сполосните прохладной водой и очень мелко покрошите. Половину всего измельченного чеснока смешайте с тертой морковкой.
Шаг 4: подготавливаем перец.
Стручки жгучего перца разрежьте на пополам и очистите от семян. Сполосните прохладной водой и нарежьте так же мелко, как и чеснок. Внимание: работать со жгучим перцем нужно в полиэтиленовых перчатках.
Шаг 5: укладываем капусту в банку.
Возьмите большую чистую стеклянную банку и уложите в нее слоями капусту с морковкой, при этом чередуя их не только между собой, но еще и с чесноком, и жгучим перцем. Постарайтесь, чтобы специи были распределены максимально равномерно.
Шаг 6: готовим маринад.
В сотейнике вскипятите воду, растворив в ней сахарный песок и соль. Прокипятите пару минут, а в самом конце влейте растительное масло и уксус. Снимите с огня и тщательно все перемешайте. Остудите готовый маринад до комнатной температуры.
Остывшим маринадом залейте капусту, уложенную в банку. Поставьте все под гнет и оставьте стоять при комнатной температуре. Уже через 2 дня острая капуста быстрого приготовления замаринуется, и ее можно будет смело подавать на стол. Но поскольку за раз вы точно все не съедите, поэтому оставшееся в банке закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.
Острая капуста быстрого приготовления - это и праздничная закуска, и вкуснейшее дополнение к гарниру. А только представьте, как вкусна она будет вместе с вареной картошечкой! Просто пальчики оближешь! И готовится совсем просто, поэтому обязательно попробуйте приготовить острую капусту у себя дома. Приятного аппетита!
Советы к рецепту:
– Воду для маринада лучше брать не из-под крана, а ключевую или бутилированную.
– Готовую капусту можно посыпать ароматной зеленью (свежей или сушеной) перед подачей на стол.
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