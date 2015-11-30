Острая капуста быстрого приготовления

Шаг 1: подготавливаем капусту.

Кочан капусты очистите от пожухлых листьев, разрежьте на несколько частей и удалите горькую кочерыжку. После порежьте капусту соломкой или кубиками, главное очень не мельчите, пусть кусочки будут покрупней. Кочан капусты очистите от пожухлых листьев, разрежьте на несколько частей и удалите горькую кочерыжку. После порежьте капусту соломкой или кубиками, главное очень не мельчите, пусть кусочки будут покрупней.

Шаг 2: подготавливаем морковь.

Морковку очистите от кожуры, промойте теплой проточной водой и измельчите с помощью крупной терки или терки для морковки по-корейски. Можно так же просто порезать корнеплод соломкой. Морковку очистите от кожуры, промойте теплой проточной водой и измельчите с помощью крупной терки или терки для морковки по-корейски. Можно так же просто порезать корнеплод соломкой.

Шаг 3: подготавливаем чеснок.

Головку чеснока очистите от шелухи, сполосните прохладной водой и очень мелко покрошите.

Половину всего измельченного чеснока смешайте с тертой морковкой. Головку чеснока очистите от шелухи, сполосните прохладной водой и очень мелко покрошите.Половину всего измельченного чеснока смешайте с тертой морковкой.

Шаг 4: подготавливаем перец.

Стручки жгучего перца разрежьте на пополам и очистите от семян. Сполосните прохладной водой и нарежьте так же мелко, как и чеснок.

Внимание: работать со жгучим перцем нужно в полиэтиленовых перчатках. Стручки жгучего перца разрежьте на пополам и очистите от семян. Сполосните прохладной водой и нарежьте так же мелко, как и чеснок.работать со жгучим перцем нужно в полиэтиленовых перчатках.

Шаг 5: укладываем капусту в банку.

Возьмите большую чистую стеклянную банку и уложите в нее слоями капусту с морковкой, при этом чередуя их не только между собой, но еще и с чесноком, и жгучим перцем. Постарайтесь, чтобы специи были распределены максимально равномерно. Возьмите большую чистую стеклянную банку и уложите в нее слоями капусту с морковкой, при этом чередуя их не только между собой, но еще и с чесноком, и жгучим перцем. Постарайтесь, чтобы специи были распределены максимально равномерно.

Шаг 6: готовим маринад.

В сотейнике вскипятите воду, растворив в ней сахарный песок и соль. Прокипятите пару минут, а в самом конце влейте растительное масло и уксус. Снимите с огня и тщательно все перемешайте. Остудите готовый маринад до комнатной температуры. В сотейнике вскипятите воду, растворив в ней сахарный песок и соль. Прокипятите пару минут, а в самом конце влейте растительное масло и уксус. Снимите с огня и тщательно все перемешайте. Остудите готовый маринад до комнатной температуры.

Шаг 7: готовим острую капусту быстрого приготовления.

Остывшим маринадом залейте капусту, уложенную в банку. Поставьте все под гнет и оставьте стоять при комнатной температуре.

Уже через 2 дня острая капуста быстрого приготовления замаринуется, и ее можно будет смело подавать на стол. Но поскольку за раз вы точно все не съедите, поэтому оставшееся в банке закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник. Остывшим маринадом залейте капусту, уложенную в банку. Поставьте все под гнет и оставьте стоять при комнатной температуре.Уже черезострая капуста быстрого приготовления замаринуется, и ее можно будет смело подавать на стол. Но поскольку за раз вы точно все не съедите, поэтому оставшееся в банке закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.