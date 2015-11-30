Острая капуста быстрого приготовления

Ингредиенты для приготовления острой капусты быстрого приготовления

Основные

  1. Капуста белокочанная 2 килограмма
  2. Морковь 300 грамм
  3. Перец горький 2 стручка
  4. Чеснок 1 головка

Для рассола

  1. Вода 1 литр
  2. Соль 2 столовые ложки
  3. Сахар 3 столовые ложки
  4. Уксус 9% 100 миллилитров
  5. Масло растительное 200 грамм
  • Основные ингредиенты
    Капуста, Морковь, Перец
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Инвентарь:

Стеклянная банка, капроновая крышка, нож кухонный, доска разделочная, терка, сотейник, гнет.

Приготовление острой капусты быстрого приготовления:

Шаг 1: подготавливаем капусту.


Кочан капусты очистите от пожухлых листьев, разрежьте на несколько частей и удалите горькую кочерыжку. После порежьте капусту соломкой или кубиками, главное очень не мельчите, пусть кусочки будут покрупней.

Шаг 2: подготавливаем морковь.


Морковку очистите от кожуры, промойте теплой проточной водой и измельчите с помощью крупной терки или терки для морковки по-корейски. Можно так же просто порезать корнеплод соломкой.

Шаг 3: подготавливаем чеснок.


Головку чеснока очистите от шелухи, сполосните прохладной водой и очень мелко покрошите.
Половину всего измельченного чеснока смешайте с тертой морковкой.

Шаг 4: подготавливаем перец.


Стручки жгучего перца разрежьте на пополам и очистите от семян. Сполосните прохладной водой и нарежьте так же мелко, как и чеснок.
Внимание: работать со жгучим перцем нужно в полиэтиленовых перчатках.

Шаг 5: укладываем капусту в банку.


Возьмите большую чистую стеклянную банку и уложите в нее слоями капусту с морковкой, при этом чередуя их не только между собой, но еще и с чесноком, и жгучим перцем. Постарайтесь, чтобы специи были распределены максимально равномерно.

Шаг 6: готовим маринад.


В сотейнике вскипятите воду, растворив в ней сахарный песок и соль. Прокипятите пару минут, а в самом конце влейте растительное масло и уксус. Снимите с огня и тщательно все перемешайте. Остудите готовый маринад до комнатной температуры.

Шаг 7: готовим острую капусту быстрого приготовления.


Остывшим маринадом залейте капусту, уложенную в банку. Поставьте все под гнет и оставьте стоять при комнатной температуре.
Уже через 2 дня острая капуста быстрого приготовления замаринуется, и ее можно будет смело подавать на стол. Но поскольку за раз вы точно все не съедите, поэтому оставшееся в банке закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.

Шаг 8: подаем острую капусту быстрого приготовления.


Острая капуста быстрого приготовления - это и праздничная закуска, и вкуснейшее дополнение к гарниру. А только представьте, как вкусна она будет вместе с вареной картошечкой! Просто пальчики оближешь! И готовится совсем просто, поэтому обязательно попробуйте приготовить острую капусту у себя дома.
Приятного аппетита!

Советы к рецепту:

– Воду для маринада лучше брать не из-под крана, а ключевую или бутилированную.

– Готовую капусту можно посыпать ароматной зеленью (свежей или сушеной) перед подачей на стол.

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